Президент Бразилии решил обратиться с эссе к Трампу

Бразильский лидер Луис Лула да Силва обратился к президенту США Дональду Трампу через газету The New York Times. Он призвал наладить открытый диалог и вернуться к сотрудничеству на взаимовыгодной основе.

Лула да Силва заявил, что решил написать это «эссе», «чтобы наладить открытый и откровенный диалог с президентом Соединенных Штатов».

«Я внимательно изучил аргументы, которые были выдвинуты администрацией Трампа о введении 50-процентного тарифа на бразильскую продукцию», — объяснил президент Бразилии.

По его словам, США ввели 50% пошлины не по экономическим, а по политическим мотивам. У Вашингтона нет торгового дефицита с крупнейшей латиноамериканской страной, а 75% американского экспорта облагаются нулевыми тарифами, включая нефть, самолеты, природный газ и уголь.

«Отсутствие экономического обоснования этих мер ясно дает понять, что мотивация Белого дома является политической», — пришел к выводу Лула да Силва.

Лула да Силва: Трамп не должен считать себя императором мира

Он подчеркнул, что отношения США и Бразилии длятся более 200 лет, если отвернуться от этого факта, проиграют все.

Политик добавил, что Бразилия готова к сотрудничеству с США, но отношения должны строиться на взаимной выгоде.