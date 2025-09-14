Папа Римский высказался о посредничестве между Киевом и Москвой

Папа римский Лев XIV назвал малореалистичным посредничество Ватикана при урегулировании украинского кризиса. Об этом он сообщил в интервью изданию Crux.

Он отметил, что проводит различие между «голосом Святого Престола, выступающего за мир» и ролью посредника.

«Говоря о Ватикане как о посреднике, даже если мы пару раз предлагали провести встречи для переговоров между Украиной и Россией на площадке в Ватикане или на какой-либо другой принадлежащей церкви, я прекрасно понимаю, что это накладывает», — сказал понтифик.

По его словам, Святой Престол с начала войны прилагал огромные усилия для сохранения нейтральной позиции.

Ранее Лев XIV в беседе с журналистами понадеялся на заключение мирной сделки по Украине после встречи Путина и Трампа на Аляске.