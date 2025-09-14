В Британии объяснили, почему отставка Макрона неминуема

Вина за масштабный политический и социальный кризис во Франции лежит на президенте Эммануэле Макроне, он должен уйти в отставку, чтобы обстановка стабилизировалась. Так считает британский политолог и аналитик Александр Меркурис.

Меркурис выступил на YouTube-канале The Duran с анализом ситуации во Франции, где начался политический кризис и массовые протесты граждан. Аналитик указал, что Макрон — непосредственная причина дестабилизации в стране.

«Франция становится все более неуправляемой, политика парализована, правительство парализовано, все это только из-за Макрона», — заявил Меркурис.

По его словам, президент Франции не желает покидать свой пост, хотя очевидно, что это придется сделать. Отставка Макрона и назначение президентских и парламентских выборов становятся единственным шансом разрешить начавшийся в республике кризис.

Ранее премьер-министр Франсуа Байру ушел в отставку, а в стране начались массовые протесты под девизом «Заблокируем всё». Люди недовольны «мерами жесткой экономии», на которых ранее настаивали власти. Назначен новый премьер, Себастьян Лекорню, но его кандидатуру одобряют только 16% французов.