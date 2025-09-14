Нетаньяху сравнил прочность союза Израиля и США с камнями Стены Плача

Госсекретарь США Марк Рубио прибыл в Израиль. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что визит высокопоставленного американца подчеркивает прочность связей между двумя странами и прибег к красочной метафоре. Об этом сообщает AFP.

Нетаньяху, Рубио и посол Вашингтона в Израиле Майк Хакаби вознесли молитвы в Иерусалиме, у Стены плача. Затем они пообщались с журналистами.

Нетаньяху, назвал Рубио «выдающимся другом» Израиля, и сказал, что его визит показал «силу израильско-американского альянса».

«Он такой же прочный, такой же долговечный, как камни в Западной стене, к которой мы только что прикоснулись», — сказал Нетаньяху журналистам.

Визит Рубио проходит после беспрецедентного удара Израиля по Катару, ключевому союзнику США в регионе.

Рубио сказал журналистам перед отъездом в Израиль, что Дональд Трамп «недоволен» израильским ударом по Дохе, но добавил, что американо-израильские связи «останутся крепкими».

«Что случилось, то случилось. Очевидно, что мы не в восторге от этого... Теперь нам нужно двигаться вперед и выяснить, что будет дальше», — сказал Рубио.

Он добавил, что «это не изменит характер наших отношений с израильтянами».

Израильские самолеты нанесли удар по штаб-квартире ХАМАСа в Дохе в прошлый вторник. В Израиле считают, что убили высокопоставленных чиновников организации. ХАМАС отрицает, что кто-либо из его высокопоставленных лидеров пострадал. Катар и другие арабские страны выступили с протестом против действий Израиля.