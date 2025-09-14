Польша остается одной из самых уязвимых стран Европы, несмотря на членство страны в Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

© Lenta.ru

«Пока поляки истерят и разбираются, кто виноват, что некие дроны пролетели полстраны и не были перехвачены, эксперты делают вывод, что разрушить польскую экономику и логистику можно гораздо проще, чем считалось изначально», — предположили авторы.

«ВХ» отметила реакцию Польши на инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве страны 10 сентября и подчеркнула уязвимость страны в географическом плане. По мнению авторов, любой дрон средней дальности способен достать практически до любого объекта на территории страны, включая международные аэропорты и энергетическую инфраструктуру. Также подчеркивается, что авиация стран НАТО смогла перехватить лишь незначительную часть БПЛА.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал на нежелание Польши получить консультации от Москвы по инциденту с БПЛА. Дипломат добавил, что, хотя подробности инцидента пока неизвестны, польская сторона уже сделала выводы.