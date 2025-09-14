Еще одна страна ЕС захотела стать площадкой для переговоров РФ и Украины

Австрия желает стать площадкой для переговоров России и Украины, рассказала в беседе с журналистами Bloomberg глава австрийского МИД Беата Майнл-Райзингер.

Напомним, что о готовности принять переговоры в 2022-2025 годах заявили главы государств и правительств Дании, Венгрии, Словакии, Швейцарии, Финляндии.

По словам министра, Вена должна укрепить свои позиции в мировой дипломатии, став важным центром для урегулирования конфликтов при сохранении нейтралитета.

«Мы не являемся членом НАТО, и я не поддерживаю вступление в НАТО», — отметила Майнл-Райзингер.

Напомним, что в июле 2025 года глава МИД сообщила, что Вена открыта к обсуждению членства страны в НАТО из-за внешней политики России и ситуации в сфере международной безопасности.

Дипломат заметила, что хотя вступление Австрии в альянс не поддерживают ни избиратели, ни законодатели, дискуссия о членстве в НАТО необходима для страны.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, комментируя заявление Майнл-Райзингер, что основой государственности Австрии является принцип нейтралитета, закрепленный в целом ряде документов, а потом отказаться от него в одностороннем порядке и примкнуть к НАТО страна не может.

Канцлер Австрии Кристиан Штокер пояснил, в свою очередь, что Вена не будет пересматривать политику военного нейтралитета, вступление в НАТО не стоит на повестке дня.