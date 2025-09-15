Маск: нужно распустить парламент и провести новое голосование в Великобритании

Демонстрация, прошедшая 13 сентября в Лондоне, собрала рекордное количество участников. По оценкам Скотленд-Ярда, в субботнем митинге «Соединим королевство» приняли участие от 110 тыс. до 150 тыс. человек. Они критиковали премьер-министра Кира Стармера, миграционную политику и ущемление свободы слова.

Перед протестующими по онлайн-связи выступил американский миллиардер Илон Маск, который призвал британцев распустить парламент. Эксперты отмечают, что жители Соединённого Королевства вышли на протест из-за игнорирования властями внутренних проблем и навязывания леволиберальной повестки. А недавнее убийство Чарли Кирка дало движению образ мученика, пострадавшего за традиционные ценности.

Протест в Лондоне, прошедший под лозунгом Unite the Kingdom («Соединим королевство») 13 сентября, собрал рекордное число людей, сообщили в The Guardian. По оценке Скотленд-Ярда, в нём поучаствовали от 110 тыс. до 150 тыс. человек.

«Масштабы протестной акции значительно превзошли оценки полиции, что привело к напряжённым и порой ожесточённым столкновениям между протестующими и силами правопорядка», — отметили в газете.

В лондонской полиции сообщили, что арестованы были по меньшей мере 25 человек. В ходе столкновений пострадали 26 правоохранителей.

Организатором выступил активист Стивен Яксли-Леннон, более известный как Томми Робинсон. Люди, присоединившиеся к демонстрации, несли флаги Великобритании, красно-белые флаги с крестом святого Георгия и даже портреты убитого американского консервативного активиста Чарли Кирка. Участники выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера, критиковали миграционную политику правительства и ущемление свободы слова.

Протест в Лондоне поддержал американский миллиардер Илон Маск, который выступил перед протестующими по видеосвязи. Он назвал обоснованными их претензии к властям, выразив мнение, что в Великобритании должно смениться правительство.

«Я искренне считаю, что в Великобритании должна произойти смена правительства… У нас нет ещё четырёх лет, или когда там будут следующие выборы, — это слишком долго. Необходимо что-то предпринять. Нужно распустить парламент и провести новое голосование», — заявил Маск.

По его словам, вышедшие в субботу на улицы люди далеки от политики, не желают в неё вмешиваться и хотят просто жить своей жизнью.

«Я хочу им сказать: если это продолжится, это насилие придёт и к вам, у вас не будет выбора. Ваша ситуация ключевая. Выберете вы насилие или нет, оно всё равно придёт к вам. И вы либо будете бороться, либо погибнете», — предупредил бизнесмен.

Одновременно с митингом «Соединим королевство» проходила акция их оппонентов — тех, кто выступил в защиту миграции. Её организовала группа Stand Up to Racism. «Марш против фашизма» (March Against Fascism) поддержали ряд профсоюзов и общинных организаций, однако собрал он гораздо более скромное число участников — около 5 тыс.

Как отметили в Reuters, иммиграция стала главной политической проблемой в Великобритании, затмив собой даже спад в экономике, поскольку страна столкнулась с рекордным числом ходатайств о предоставлении убежища. С начала года через Ла-Манш на небольших лодках прибыли более 28 тыс. мигрантов.

«Радикализм стал мейнстримом»

The Guardian назвал состоявшуюся демонстрацию «крупнейшим националистическим мероприятием за последние десятилетия». Однако профессор Института европейских исследований Стеван Гайич счёл навешивание ярлыков неуместным. По его мнению, Британия переживает психологическую гражданскую войну из-за моральной и материальной коррупции.

«И я думаю, что это, вполне вероятно, последний звонок для правительства, чтобы оно всё-таки, быть может, начало прислушиваться к людям», — заявил эксперт в эфире RT.

Он также подчеркнул, что британцам годами навязывали нынешнюю идеологию, которой они уже сыты по горло.

«Радикализм стал мейнстримом. Мы больше не можем называть радикализмом ситуацию, когда большинство людей чувствуют, что ими пренебрегают, что правительство их предало», — пояснил Гайич.

По его словам, жителям Великобритании сейчас приходится расплачиваться за десятилетия неэффективной политики их властей и неконтролируемой иммиграции.

В свою очередь, немецкий политик Гуннар Бек обратил внимание, что практически во всех западноевропейских странах коренное население недовольно миграционной и экономической политикой властей.

«Уровень жизни в Западной Европе не поднимался за последние 17—18 лет, и люди ощущают тяготы. Они считают, что теряют свою страну из-за массовой миграции. И я думаю, что эти серьёзные сомнения, безусловно, приводят к определённому электоральному поведению, а также в данном случае к значительной протестной акции», — рассказал он RT.

Между тем, как сообщили в The Independent, Кир Стармер, пока шла демонстрация, проводил время на трибуне стадиона «Эмирейтс». Он вместе с сыном смотрел матч футбольного клуба «Арсенал» против «Ноттингем Форест».

Ситуацией с протестом не преминули воспользоваться в оппозиции. Теневой министр образования Лора Тротт в интервью Sky News заявила, что британская общественность чувствует себя обманутой правительством, которое обещало «разгромить банды». А на деле мы видим рост миграции, заметила она.

«Законы шариата уже стали частью английского законодательства»

Опрошенные RT эксперты отмечают, что масштаб субботнего протеста показал усталость британцев от леволиберальных нарративов, десятилетиями доминировавших в стране. Помимо этого, всплеск протестной активности напрямую связан с провалами миграционной политики.

«Законы шариата уже стали частью английского законодательства. Целые районы английских городов, прежде всего английских, в меньшей степени шотландских, валлийских, североирландских, стали неконтролируемыми криминальными рассадниками. Мэрами более чем десятка городов, причём крупных, стали выходцы из Пакистана», — отметил в комментарии RT доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв.

Навязываемая леволиберальная повестка лишь усугубляет раздражение общества, считает аналитик.

«Британцы уже не первый раз митингуют. И до этого либеральная британская пресса предпочитала их не замечать. Но вчерашнее выступление, собравшее от 110 тыс. человек, уже невозможно было игнорировать», — сказал Трухачёв.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов обратил внимание, что массовая акция в Лондоне стала лишь проявлением более широкого кризиса в Европе.

«Демонстрация в Лондоне является лишним доказательством того, что в Европе, даже за пределами Евросоюза, происходят правый поворот и радикализация социально-политических настроений. Так вот этот правый поворот в Европе и радикализация социально-политических настроений очень явно демонстрируют актуальные тенденции политического развития европейских государств», — пояснил политолог.

По его словам, усталость людей от леволиберальной повестки связана с тем, что власти расставляют приоритеты в пользу внешних проектов, игнорируя потребности собственных граждан.

«Главы правительств могут очень долго рассуждать о том, что они намерены участвовать в «коалиции желающих», поддерживать Украину и ещё о чём-то. Но, отдавая приоритет второстепенным вопросам, они забывают, что на вверенной им территории живут люди», — подчеркнул Ежов.

Профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман полностью согласен с тем, что протесты стали следствием усталости от элит.

«Массовые акции протеста, организуемые в Европе представителями правоконсервативных сил, являются закономерной реакцией общества на провальную миграционную политику властей. Если даже британцы — ярые приверженцы мультикультурализма и политики открытых дверей — не выдерживают, значит, ситуация приближается к точке кипения», — сказал он.

Он отметил, что протест в Лондоне направлен против старых, дискредитировавших себя элит — и это открывает возможность для появления новых сил.