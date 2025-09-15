У известного тележурналиста нашли рак

Журналист американского канала Fox News Эрик Шон заявил, что у него обнаружили рак. Об этом пишет New York Post.

© Lenta.ru

Шон отметил, что врачи обнаружили у него онкологическое заболевание в 2025 году. Он не уточнил, о каком конкретно диагнозе идет речь, однако заявил, что рак связан с тем, что он освещал теракты 9/11 в Нью-Йорке и подвергся вредному воздействию пыли.

«Помню, как я думал, что, может, лет через 20 или 30 у меня обнаружится какая-то болезнь [связанная с работой в день теракта]. И вот она здесь, 24 года спустя», — рассказал корреспондент Fox News.

Отмечается, что, несмотря на диагноз, Шон продолжает работать на канале.

Ранее новозеландская радиоведущая Мелани Хомер, заболевшая раком крови, раскрыла перемены в жизни из-за недуга. В частности, ведущая заявила, что, так как из-за лечения у нее сильно снизился иммунитет, она больше не может посещать места, где много людей.