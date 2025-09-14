Названы детали похорон активиста Чарли Кирка

Илья Родин

Церемония прощания с консервативным активистом Чарли Кирком пройдет 21 сентября на стадионе Стейт-Фарм в Глендейле, штат Аризона, пишет New York Post.

По данным газеты, на стадионе обычно проходят домашние матчи команды «Аризона Кардиналс» Американской футбольной лиги.

Журналисты уточнили, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приедет на похороны с тем, чтобы отдать дань памяти своему соратнику.

Организация Turning Point USA (TPUSA), основателем которой был Кирк, пригласила всех принять участие в церемонии на стадионе.

По замыслу TPUSA, мероприятие станет «торжеством удивительной жизни и непреходящего наследия легенды Америки, Чарли Кирка, чья жизнь была свидетельством веры, смелости и убежденности».

Напомним, что активист, звезда соцсетей, общественный деятель Кирк был смертельно ранен во время выступления перед студентами в Юте. Медики госпитализировали политика, но спасти не смогли.