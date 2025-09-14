В посольстве ФРГ пояснили суть визовых ужесточений для россиян

Германия ужесточила критерии выдачи виз россиянам еще в 2022 году. Об этом сообщили в посольстве ФРГ, передает ТАСС.

Журналисты агентства попросили немецких дипломатов прокомментировать информацию о новом визовом ужесточении для россиян.

«Речь идет об ограничениях 2022 года», — сказали в посольстве.

Ранее канал RTVI сообщил, что Германия намерена ужесточить выдачу виз гражданам России. Будут применены дополнительные проверки, а срок рассмотрений увеличится.

Кроме того, один из депутатов Европарламента заявил, что ЕС может ввести квоты на выдачу шенгенских виз для российских туристов. Драйвером процесса стал Берлин, где считают, что богатые россияне не должны отдыхать на европейских курортах, пока продолжается украинский кризис.