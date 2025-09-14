Санду обвинила Россию в использовании священников РПЦ и заключенных для влияния на выборы

Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах. Об этом пишет газета The Finanicial Times.

По ее словам, Россия якобы расширила свое вмешательство в молдавские выборы, включив в него избирателей из числа диаспоры. Она также обвинила Москву «в использовании священников РПЦ для распространения пропаганды».

Кроме того, Санду обвинила Москву в разжигании беспорядков в молдавских тюрьмах через задержанных пророссийских политиков.

«Россия использует действительно широкий спектр инструментов, пытаясь подавить наши институты», — подытожила президент Молдавии.

Санду также назвала предстоящие выборы последним рубежом перед интеграцией в Евросоюз.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Кишинев принимает отчаянные меры по ограничению оппозиции перед парламентскими выборами в республике. Они состоятся 28 сентября.