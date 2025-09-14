В США начали массово увольнять критиков убитого Чарли Кирка

В США начали увольнять граждан, которые радовались гибели американского консервативного активиста Чарли Кирка или оправдывали его убийцу. Об этом сообщает RT со ссылкой на западные СМИ.

По данным CNN, телеканал MSNBC уволил старшего политического аналитика Мэтью Дауда за слова «риторика Кирка могла способствовать стрельбе».

По данным канала комментаторы, писавшие в соцсетях об убийстве активиста, теперь опасаются последствий.

Трамп: подозреваемый в убийстве Кирка задержан

Газета The Guardian отмечает, что среди недоброжелателей Кирка, высказывавшихся в соцсетях, — учителя, пожарные, политики, журналисты, военные, работник секретной службы, специалист биржи Nasdaq и сотрудник команды НФЛ.

Они лишены работы, отстранены или получили выговор.

Кроме того, DC Comics отменила серию комиксов «Красный колпак», за то, что автор назвал убитого политика «нацистской сукой».

В Пентагоне заявили, что «проявят нулевую терпимость» к военнослужащим, позитивно или иронически комментировавшим убийство Чарли Кирка.