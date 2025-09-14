Бербок не исключила размещение миротворцев ООН на Украине

Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН и бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газете Bild не исключила возможности размещения на Украине миротворцев ООН после проведения мирных переговоров.

По ее словам, подобные миротворческие миссии необходимы не только на европейском континенте. Она подчеркнула, что в случае достижения мирного соглашения, оно должно быть максимально защищено.

«И если большинство государств-членов заявят, что для этого также потребуются «голубые каски», то это, как мы надеемся, может обеспечить прочный мир», — добавила Бербок.

Новая председатель ГА отметила, что прежде всего мирные приговоры должны состояться.

До этого американская газета The New York Times писала, что президент РФ Владимир Путин предупредил Киев и западных лидеров о том, что Россия серьезно ответит на отправку европейских войск на Украину. По словам автора, посыл Путина заключается в том, что он не сомневается в превосходстве Вооруженных сил РФ над армиями стран Европы.