В Армении уберут Арарат

Правительство Армении приняло решение убрать со штампов пересечения границы гору Арарат, которая находится на территории Турции. Об этом сообщил соучредитель армянской партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Решение было принято еще 11 сентября. Теперь на штампе будут лишь детали пункта пропуска, где происходит пересечение границы Армении.

«Можно было бы убрать слово "Армения" [со штампа]? Они этого не сделали», — написал Аракелян.

Гора Арарат (турецкое название — Агрыдаг) находится на территории Турции, являясь национальным символом в Армении. Ранее стало известно, что Анкара и Ереван планируют провести переговоры об открытии границы между двумя странами.