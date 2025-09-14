Протесты в Лондоне: пострадали 26 сотрудников полиции, 25 участников задержаны

Масштабная акция протеста против нелегальной миграции, организованная движением Unite the Kingdom («Соединим королевство) и крайне правыми активистами, привела к беспорядкам в центре Лондона. По данным полиции британской столицы, пострадали 26 сотрудников, 25 участников были задержаны. Камеры зафиксировали и других нарушителей, их личности устанавливаются.

По оценкам правоохранителей, в демонстрации приняли участие от 110 до 150 тысяч человек заметно больше, чем ожидали организаторы. Столкновения начались, когда полиция попыталась пресечь попытки протестующих выйти за пределы согласованной зоны. В ходе потасовок полицейских били, пинали и забрасывали предметами.

Акцию возглавил основатель крайне правой организации English Defence League Томми Робинсон, заявивший с трибуны, что «революция началась. По его словам, на акцию вышли более трех миллионов человек. Британский активист назвал демонстрацию «праздником свободы слова.

«Более трех миллионов патриотов вышли на улицы в центре Лондона, показав беспрецедентную мощь патриотизма. И это только начало.

Параллельно в Лондоне прошла встречная акция в поддержку мигрантов. Около пяти тысяч ее участников выступили против расизма и лозунгов крайне правых. Полиция не допустила пересечения колонн, установив нейтральный коридор.

Протесты против политики размещения нелегальных мигрантов в гостиницах продолжаются в Великобритании уже несколько недель. Акции начались после того, как 38-летний беженец из Эфиопии изнасиловал в гостинице 14-летнюю девочку. Только в прошлом году в Соединенное Королевство прибыли около 30 тысяч нелегалов, переправившись через Ла-Манш на лодках. Власти Великобритании пообещали прекратить практику заселения мигрантов в гостиницах к 2029 году.

Ранее СМИ писали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер смотрел футбольный матч на стадионе, в то время как Лондон охватили массовые протесты. Сообщается, что политик посетил спортивное мероприятие вместе с сыном.