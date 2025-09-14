В США заявили, что Трамп поставил НАТО невыполнимые условия

Президент США Дональд Трамп поставил заведомо невыполнимые условия для стран-членов НАТО. Они не будут выполнены, и американский лидер об этом знает, пишет New York Times.

Трамп в субботу выдвинул условия для новых санкций против России. Он заявил, что США введут их только в том случае, если все страны-члены НАТО сделают то же самое, а также прекратят покупать российскую нефть и установят высокие тарифы в отношении Китая.

Глава Белого дома считает, что это поможет завершить украинский конфликт. До этого Трамп также заявлял европейским лидерам в телефонном разговоре, что они должны сократить закупки российской нефти.

«Это условие почти наверняка не будет выполнено, о чем прекрасно знают Трамп и его советники. Крупнейшими европейскими покупателями российской нефти являются две страны с автократическими лидерами, которыми восхищается Трамп, — Венгрия и Турция, и вряд ли они остановят закупки», — пишет New York Times.

Большинство других европейских стран значительно сократили импорт российской нефти. Тем не менее, «некоторые по-прежнему полагаются на природный газ из РФ, о котором Трамп не упомянул», добавляет издание.