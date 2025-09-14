Трамп засомневался в возможности повлиять на Путина

Глава США Дональд Трамп начал сомневаться в том, что он может повлиять на решения президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

Анонимный «чиновник Белого дома» заявил, что Трамп разочарован из-за продолжающихся конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. Эти «два главных мировых кризиса» мешают ему выступить в роли миротворца.

По данной причине Трамп недавно заявил, что «недоволен» и «не в восторге от этой ситуации», комментируя удары Израиля по Катару и ситуацию на Украине.

Трамп признался, что неверно оценил позицию Путина по одному вопросу

В частной беседе американский президент также признался, что «неправильно оценил» намерения Владимира Путина, сообщил источник.

Накануне Трамп пригрозил России «серьезными санкциями», однако, по его словам, все страны-члены НАТО должны также ввести ограничения.