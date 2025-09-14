В Британии высмеяли Рютте за слова о российских ракетах
Британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в соцсети X высмеял генсека Североатлантического альянса Марка Рютте за его слова о российских ракетах.
Накануне генсек НАТО заявил, что современные российские ракеты угрожают городам Западной Европы. Он добавил, что устройства могут поразить цели через несколько минут после запуска.
«Рютте узнал о гиперзвуковых ракетах несколько лет спустя их разработки и почти через год после первого применения», — заявил с юмором Лафлэнд.
Напомним, что в июне 2025 года британский политик Джордж Гэллоуэй раскритиковал заявление генсека альянса о мнимой российской угрозе.
«Если бы не русские, Рютте говорил бы по-немецки! Его страна сопротивлялась нацистам всего двое суток», — разъяснил британец.
В июле резкие выражения в адрес главы НАТО позволили себе комментаторы влиятельной французской газеты Le Figaro.
Читатели назвали Рютте помощником помощника шеф-повара, отвечающим за раздачу салфеток во время грандиозных обедов НАТО, и выразили недоумение тем, что он слишком много себе позволяет.