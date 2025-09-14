Британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в соцсети X высмеял генсека Североатлантического альянса Марка Рютте за его слова о российских ракетах.

Накануне генсек НАТО заявил, что современные российские ракеты угрожают городам Западной Европы. Он добавил, что устройства могут поразить цели через несколько минут после запуска.

«Рютте узнал о гиперзвуковых ракетах несколько лет спустя их разработки и почти через год после первого применения», — заявил с юмором Лафлэнд.

Напомним, что в июне 2025 года британский политик Джордж Гэллоуэй раскритиковал заявление генсека альянса о мнимой российской угрозе.

«Если бы не русские, Рютте говорил бы по-немецки! Его страна сопротивлялась нацистам всего двое суток», — разъяснил британец.

В июле резкие выражения в адрес главы НАТО позволили себе комментаторы влиятельной французской газеты Le Figaro.

Рютте заявил об «угрозе российских ракет» городам Европы

Читатели назвали Рютте помощником помощника шеф-повара, отвечающим за раздачу салфеток во время грандиозных обедов НАТО, и выразили недоумение тем, что он слишком много себе позволяет.