Сенатор США признал неэффективность санкций против России

Американские санкции в отношении России не возымели действия, поэтому целью нового пакета станут Бразилия, Индия и Китай. Такое мнение в эфире телеканала NBC News выразил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (*внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

© Global look

По его словам, против России "никакие санкции не сработали".

"Позвольте мне сказать вам, что [новый] законопроект [о санкциях] не направлен против Путина. Он направлен против Китая, Индии, Бразилии и других стран, которые поддерживают его, покупая дешевую российскую нефть и газ", - добавил Грэм.

Он отметил, что американская сторона недовольна тем, что европейские страны по-прежнему "не хотят идти по этому пути".

"Полагаю, что сейчас пришло время европейцам принять подход президента [США Дональда] Трампа. Ввести тарифы против тех, кто покупает дешевую российскую нефть и газ", - резюмировал он.

В Конгрессе заявили о готовности ввести санкции против России

Как ранее сообщил портал Axios, Грэм пытается уговорить Белый дом поддержать законопроект, который представила в начале апреля двухпартийная группа сенаторов. Данная инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении законодателей были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары. Законопроект поддерживают в верхней палате Конгресса более 80 сенаторов из 100.