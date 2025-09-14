Илон Маск призвал сменить правительство враждебной России страны

Илон Маск призвал к роспуску парламента на митинге ультраправых в Лондоне. Американский технологический босс выступил с речью на акции протеста "Объединим королевство" по видеосвязи.

Миллиардер Илон Маск призвал к “роспуску парламента” и “смене правительства” в Великобритании, выступая перед толпой участников митинга “Объединим королевство” в Лондоне, организованного ультраправым активистом Стивеном Яксли-Ленноном, известным как Томми Робинсон.

Маск, владелец компании X, который связался с Робинсоном по видеосвязи и поговорил с ним, пока тысячи людей смотрели и слушали, также выступил против “вируса пробужденного разума” и сказал собравшимся, что “надвигается насилие” и что “вы либо даете отпор, либо умираете”.

Илон Маск подчеркнул: “Я действительно считаю, что в Британии должна произойти смена правительства. Вы не можете – у нас нет еще четырех лет, или когда будут следующие выборы, это будет слишком долго. Нужно что-то делать. Необходимо распустить парламент и провести новое голосование”.

Это не первый раз, когда Маск вмешивается в британскую политику, отмечает The Guardian. Он начал словесную войну с правительством Великобритании из-за мигрантских банд насильников, а также раскритиковал Закон о безопасности в Интернете от 2023 года, назвав его угрозой свободе слова.

У него были теплые отношения с популистским правым лидером Найджелом Фараджем, и ходили даже слухи, что он мог бы направить пожертвование его партии, прежде чем босс Tesla призвал заменить лидера партии Reform UK во время спора о его поддержке Робинсона.

Маск обратился к собравшимся в центре Лондона:

“Я взываю к британскому здравому смыслу, который заключается в том, чтобы внимательно оглядеться вокруг и сказать: "Если так будет продолжаться и дальше, в каком мире вы будете жить?” Это послание к центру разумного, к людям, которые обычно не вмешиваются в политику, которые просто хотят жить своей жизнью. Они этого не хотят, они ведут себя тихо, они просто занимаются своими делами. Я обращаюсь к ним с посланием: если так будет продолжаться и дальше, то насилие обрушится на вас, у вас не будет выбора. Вы находитесь в сложной ситуации. Независимо от того, выбираете вы насилие или нет, насилие приходит к вам. Вы либо даете отпор, либо умираете, я думаю, это правда”.

Илон Маск также сказал собравшимся, что “левые - это партия убийств”, имея в виду смерть Чарли Кирка:

“Среди левых так много насилия, на этой неделе был хладнокровно убит наш друг Чарли Кирк, и левые открыто празднуют это. Левые - это партия убийств, и они празднуют убийство. Я имею в виду, давайте на минутку осознаем, с кем мы здесь имеем дело.”

Миллиардер также раскритиковал то, что он назвал “вирусом пробужденного разума”, и сказал, что решения о продвижении по службе должны приниматься на основе заслуг, а не “дискриминации по признаку пола, религии, какой-либо расы или чего-либо еще”.

Самый богатый в мире человек отметил: “Многое из того, что происходит в идеологии пробуждения, на самом деле очень расистское, очень сексистское и часто антирелигиозное, но только антихристианское, например, почему антихристианское? Это несправедливо... Это должно быть единственным, что имеет значение, вирус пробужденного разума, как я его называю, против всего этого”.

По оценкам, более 110 000 человек приняли участие в уличном митинге ультраправых, который считается одним из крупнейших националистических мероприятий за последние десятилетия в Великобритании. Участникам марша противостояли около 5000 антирасистских контрпропагандистов, пишет The Guardian.Помимо Илона Маска, выступить на мероприятии был приглашен французский ультраправый политик Эрик Земмур.