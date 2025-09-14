Глава МИД Ирана отправился в Катар

Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправился в Катар для участия в заседании министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Дохе. Об этом сообщается в Telegram-канале главы иранского МИД.

«Глава МИД Исламской Республики 14 сентября утром направился в Доху для участия в заседании глав министерств иностранных дел ОИС», — отмечается в публикации.

Экстренный саммит, посвященный обсуждению авиаударов Израиля по Катару, состоится 14-15 сентября. Накануне встречи лидеров в Дохе запланировано заседание глав МИД государств-участниц. Накануне отъезда Арагчи агентство Nour News сообщило, что во внеочередном саммите лидеров ОИС примет участие президент Ирана Масуд Пезешкиан.

9 сентября армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по делегации ХАМАС, которая участвовала в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, проходящих в Дохе. Перед атакой Израиль уведомил о ней США и, по данным некоторых СМИ, получил «зеленый свет» от президента Дональда Трампа.

Целью операции, которая получила название «Саммит огня», были высокопоставленные члены движения, ответственные за атаку на Израиль 7 октября 2023 года. В ХАМАС сообщили, что в результате ударов по Дохе члены делегации не пострадали.

