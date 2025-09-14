В Аргентине во время авиафестиваля разбился самолет
Два пилота небольшого самолета погибли в результате крушения на авиационном фестивале в аргентинской провинции Кордова. Об этом сообщил телеканал TN.
По его данным, экспериментальный двухместный пилотажный самолет вошел в режим сваливания на взлете и разбился. При столкновении с землей воздушное судно загорелось.
Самолет разбился в российском регионе
Как сообщает телеканал, разбившийся самолет не участвовал в программе фестиваля. Авиационные власти расследуют причины происшествия.