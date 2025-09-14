Резкий поворот в отношении Азербайджана к России — осознанный выбор Баку.

Об этом в интервью YouTube-каналу «Линия Вальдмана» рассказал известный израильский политолог Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, то, что произошло между Азербайджаном и Россией, — это планомерная стратегия Баку, а не каприз президента страны Ильхама Алиева. Взвесив новую ситуацию и все обстоятельства, он решил обострить отношения с Россией и занять антироссийскую позицию, рассчитывая на западную поддержку, которой ранее Азербайджан был лишён из-за обвинений в нарушениях прав человека, считает эксперт.

Сейчас Баку опирается на поддержку Турции, полагает Кедми. Ослабление Ирана здесь воспринимается как ослабление влияния России на Кавказе. Поэтому Алиев считает, что может пренебречь связями с РФ, получив больше выгоды от Запада, объяснил политолог.

«Россия - главный враг». Алиев готовит международный иск. Кто стоит за антироссийским поворотом?

За последние месяцы Алиев позволил себе несколько провокационных заявлений в адрес России: он выразил солидарность с Украиной, поддержав её «борьбу за независимость», назвал советский период «оккупацией» Азербайджана и призвал Украину к сопротивлению России, заметил эксперт. Специалист также уверен, что такой кризис в отношениях между Москвой и Баку выгоден некоторым западным странам, которые стремятся увеличить своё влияние в регионе.