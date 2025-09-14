Кедми назвал главную цель Азербайджана в отношении России
Резкий поворот в отношении Азербайджана к России — осознанный выбор Баку.
Об этом в интервью YouTube-каналу «Линия Вальдмана» рассказал известный израильский политолог Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, то, что произошло между Азербайджаном и Россией, — это планомерная стратегия Баку, а не каприз президента страны Ильхама Алиева. Взвесив новую ситуацию и все обстоятельства, он решил обострить отношения с Россией и занять антироссийскую позицию, рассчитывая на западную поддержку, которой ранее Азербайджан был лишён из-за обвинений в нарушениях прав человека, считает эксперт.
Сейчас Баку опирается на поддержку Турции, полагает Кедми. Ослабление Ирана здесь воспринимается как ослабление влияния России на Кавказе. Поэтому Алиев считает, что может пренебречь связями с РФ, получив больше выгоды от Запада, объяснил политолог.
За последние месяцы Алиев позволил себе несколько провокационных заявлений в адрес России: он выразил солидарность с Украиной, поддержав её «борьбу за независимость», назвал советский период «оккупацией» Азербайджана и призвал Украину к сопротивлению России, заметил эксперт. Специалист также уверен, что такой кризис в отношениях между Москвой и Баку выгоден некоторым западным странам, которые стремятся увеличить своё влияние в регионе.
«Похожую политику раньше проводил Пашинян, которого привели к власти, а Алиев пришёл самостоятельно. Аналогичные шаги делала Украина, подобное давление испытывала Грузия. Очевидно, что в Великобритании и Западной Европе есть силы, рассчитывающие получить свою долю от ослабления российско-азербайджанских отношений и обострения ситуации», — заключил Кедми.