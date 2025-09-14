Стало известно, как Трамп ответит на трагедию с Кирком

Белый дом запросил у конгресса $58 млн на усиление безопасности чиновников после трагедии с политическим активистом Чарли Кирком. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Белый дом требует усиления мер безопасности на 58 миллионов долларов после стрельбы в Кирка», — сообщает издание.

Предполагается, что данное предложение о поправке во временный законопроект будет рассмотрено до 30 сентября.

В США раскрыли новые детали об убийце Кирка

10 сентября 31-летний политик-консерватор Чарли Кирк выступал в университете Юты. Судя по видео, в момент инцидента он отвечал на один из вопросов, когда внезапно в него выстрелили. Пуля попала в шею, Кирк упал. Его экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти активиста. Подозреваемого в покушении задержали. Подробнее — в материале «Газеты.ru».

В Европарламенте не стали проводить минуту молчания в память об американском политике Чарли Кирке.