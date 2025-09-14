В Европарламенте отказались почтить минутой молчания память Чарли Кирка

Президент Европарламента (ЕП) Роберта Метсола отказалась почтить минутой молчания память убитого в США консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает газета Politico.

Инициатором выступил шведский депутат Чарли Ваймерс, отметивший, что таким образом парламент мог бы заявить о важности свободы слова. Однако Метсола сослалась на регламент и остановила инициативу.

Позднее Ваймерс во время выступления по теме убийства Кирка попытался использовать оставшееся время для минуты молчания, но его прервала вице-спикер ЕП Катарина Барли. Это вызвало недовольство в зале: депутаты начали стучать по столам и кричать в знак протеста.

«Мы это обсуждали, и, как вы знаете, президент отказался от минуты молчания», — заявила Барли. Пресс-секретарь главы Европарламента пояснил изданию, что минуту молчания может объявить только председатель при открытии заседания.

В июле в ЕП отказались почтить минутой молчания жертв Волынской резни, устроенной украинскими националистами в годы Второй мировой войны. Роберта Метсола отклонила соответствующее предложение Польши и дала понять, что минуты молчания по такому поводу не будет.