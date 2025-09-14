На Украине заявили, что меры НАТО после дронов в Польше «ни о чем»

Действия стран НАТО после инцидента с беспилотниками в Польше «ни о чем». Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Громкие заявления Франции и Германии об участии в воздушной безопасности Польши вылились в 3 истребителя от Парижа и 2 от Берлина», — отметил он.

По словам украинского парламентария, это только позволяет организовать дежурство в режиме сутки/трое с одним подменным экипажем.

«С точки зрения современных вызовов войны - ни о чем», — подчеркнул Дубинский.

Дубинский состоял во фракции партии «Слуга народа», однако в марте 2021 года был оттуда исключен. Позднее, в ноябре 2023 года, депутата отправили в СИЗО по подозрению в якобы работе на ГРУ.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации.

В Минобороны РФ заявили, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в оборонном ведомстве объяснили, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Североатлантический альянс уже объявил о начале операции «Восточный часовой» для укрепления позиций на восточном фланге альянса после падения беспилотников в Польше. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».