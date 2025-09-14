Встреча Трампа и Си Цзиньпина оказалась под угрозой срыва

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина оказалась под угрозой срыва. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times (FT).

© Lenta.ru

«Госсекретарь Марко Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет общались со своими китайскими коллегами, что породило слухи о встрече президентов. Однако недостаточный прогресс в американо-китайских торговых переговорах снизил шансы на проведение саммита в Пекине», — указано в сообщении.

Отмечается, что Трамп и Си еще могут провести встречу на саммите Азиатско-Тихоокеанское экономического сотрудничества (АТЭС), однако она будет гораздо менее значимой. Камнем преткновения стало то, что Китай, по мнению Вашингтона, продолжает поставлять в Штаты химические вещества, используемые для производства фентанила. Пекин, в свою очередь, беспокоят американские пошлины.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что решение о возможном участии президента России Владимира Путина в саммите АТЭС пока не принято. «Нет, пока это решение не принималось», — сказал он.