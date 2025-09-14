Трамп просит у конгресса $58 млн для усиления безопасности

Администрация американского лидера Дональда Трампа просит у конгресса $58 млн для усиления безопасности органов исполнительной и судебной власти на фоне убийства активиста Чарли Кирка.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его данным, соответствующий запрос появился до крайнего срока по принятию бюджета по финансированию правительства: 30 сентября.

«Администрация также сигнализировала о поддержке расширения ресурсов для защиты законодателей, хотя и оставила принятие конкретного решения на усмотрение законодательной ветви власти», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Трампу пришлось смотреть бейсбольный матч через пуленепробиваемое стекло после убийства Кирка.

Напомним, что убийство Кирка произошло 10 сентября в Юте. Покушение попало на видео. Судя по кадрам, которые расходятся в сети, стрелявший попал выступающему в шею, когда тот отвечал на вопросы студентов.