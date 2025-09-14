Политолог и писатель Андрей Ваджра в беседе с Украине возможно восстание.

По его словам, те украинцы, которые были способны принимать какие-либо самостоятельные решения, ушли добровольцами на фронт в 2022 году. «И они все уже в могилах. Остались те, кто никуда идти не хочет в принципе», — отметил собеседник издания.

Как считает Ваджра, оставшаяся часть населения Украины не решится на восстание против действующей власти.

«Здесь работают социальные инстинкты, которые требуют приспосабливаться под сложившуюся ситуацию», — объяснил эксперт.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что цветная революция вряд ли возможна на Украине из-за действий против независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые привели к массовым протестам в стране.