Российская журналистка Анна Жихарева рассказала Лондоне.

«Полицейские кордоны в Лондоне в эти выходные — единственная возможность быть в безопасности. Такая стена помогает укрыться от уличного бунта, который по всем признакам напоминает начало гражданской войны», — заявила Жихарева.

Три миллиона человек вышли на субботнюю акцию в Лондоне против британского премьер-министра Кира Стармера и нелегальной иммиграции. Также стало известно, что правоохранительные органы Лондона арестовали девять человек за различные правонарушения, связанные с протестами.