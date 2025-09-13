Семью бывшего президента Киргизии Атамбаева выселяют из дома

Жена экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Раиса Атамбаева обратилась к нынешнему главе государства Садыру Жапарову в связи с попыткой выселения семьи бывшего лидера из их дома в селе Кой-Таш под Бишкеком.

"Хочу обратиться к президенту Садыру Жапарову. Я допускаю, что у Вас могут быть непреодолимые негативные эмоции к моему супругу <...> На нашей с вами встрече три года назад по поводу нашего единственного дома в родовом селе, инициированной вами, мы договорились с вами, что я буду жить с мужем в нашем доме", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Атамбаева в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В свою очередь сын бывшего президента Кадырбек Атамбаев на своей странице в Facebook информировал, что утром 13 сентября к их дому пришли 30 человек, часть из которых была в милицейской форме.

"С раннего утра к нашему дому вновь подошла группа примерно из 30 человек, часть из которых была в милицейской форме. На мой вопрос: «Кто вы такие?», мне никто даже не ответил - я не услышал ни слова. Абсолютно никаких документов нам не предоставили. Особо меня возмутило и то, что они заходят на территорию дома, используя соседский забор - то есть нагло проникают на территорию в нарушение всех правил", - написал он.

Атамбаев-младший добавил, что семья экс-президента намерена отстаивать свои права на дом и земельный участок в суде, иск будет подан 15 сентября.

Накануне сын экс-главы государства заявил о том, что его семью пытаются выселить из их дома в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека. В свою очередь в Государственном агентстве по управлению государственным имуществом Киргизии сообщили, что земельный участок, где расположен дом бывшего президента Атамбаева, возвращен государству по решению суда. По информации агентства, на одной половине участка планируется строительство современного дома престарелых, на другой - детского сада на 500 мест.

О деле Атамбаева

Ранее Первомайский районный суд Бишкека заочно приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. Бывший глава государства признан виновным по трем уголовным делам, которые были объединены в одно производство. Атамбаева обвиняли в незаконном обогащении, незаконном получении земельных участков и организации массовых беспорядков, которые произошли в 2019 году в селе Кой-Таш.

Кроме того, в середине апреля суд признал, что бывший киргизский лидер причастен к незаконному досрочному освобождению в апреле 2013 года из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, который в 2006 году был приговорен к 16 годам заключения в том числе за организацию массовых беспорядков и незаконное хранение оружия. Сразу после досрочного освобождения Батукаев уехал в Грозный.

Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Его задержали 8 августа 2019 года в резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, во время операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более 100 человек, в том числе сотрудники милиции.

Летом 2020 года Атамбаева приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы. Спустя 3,5 года по решению суда он был отпущен на свободу и покинул пределы республики.