Премьер-министр Британии Кир Стармер был замечен вместе с сыном на лондонском стадионе на матче футбольного клуба «Арсенал», пишет Independent.

По данным Independent, в это же время в центре города прошли ожесточенные столкновения полиции и сторонников правых движений, передает РИА «Новости».

Газета пишет, что Стармер смотрел матч «Арсенал» – «Ноттингем Форест» в рамках Премьер-лиги, отмечая, что «Арсенал» считается его любимым клубом.

На марш в Лондоне вышли свыше 110 тысяч человек

Напомним, в субботу крупная колонна сторонников правых прошла из Рассел-сквер к правительственным зданиям, неся флаги Англии и Соединенного Королевства. Протестующие скандировали «позор» полиции.