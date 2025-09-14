В Польше с 2022 года в два раза выросло число добровольцев, записывающихся на военные сборы из-за тревоги по поводу возможного конфликта с Россией.

Об этом сообщил глава Центрального военного рекрутингового центра страны Гжегож Вавжинкевич, отметив, что только в период с января по июль 2025 года на сборы записались порядка 20 тыс. человек. Это, по его словам, соответствует рекордному уровню.

При этом к концу года, согласно информации Reuters, в стране ожидается рост числа добровольцев до 40 тыс., что в два раза превысит показатель за 2022 год.

Уточняется, что участие в учениях принимают как мужчины, так и женщины.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что раздуваемая истерия вокруг Польши выгодна европейским сторонникам войны.