Келлог объяснил, почему на Украине его прозвали «Котом»

Спецпосланника американского президента Кита Келлога на Украине прозвали «Котом» из-за специфичного звучания его имени на украинском языке. Об этом политик сам рассказал на своей странице в социальной сети Х.

© Вечерняя Москва

— Поскольку имя Кит по-украински звучит похоже на Кот, украинцы прозвали меня в роли спецпредставителя Келлога «Котом». Когда «Кот» посещает Украину, Россия приостанавливает удары по мирному населению, давая им несколько ночей покоя. Мира, который сильная Америка дарит другим странам, — говорится в публикации.

С таким же мнением выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Келлог является гораздо более мощной системой противовоздушной обороны, чем системы Patriot, которыми оснащены украинские войска. Также он обратился к Келлогу с ироничной просьбой поездить по другим регионам страны.

Зеленский назвал Келлога лучшей системой ПВО и предложил гражданство

24 августа Владимир Зеленский наградил Кита Келлога орденом «За заслуги» I степени. Это произошло во время визита американского чиновника в Киев, где он вместе с премьер-министром Канады Марком Карни принял участие в празднованиях по случаю Дня независимости Украины.