Вагенкнехт: конфликт с Россией означал бы конец для Германии

Германия в случае конфликта с Россией стала бы основным театром боевых действий и ей бы пришел конец. Такое мнение высказала лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт, выступая в Берлине на демонстрации, направленной против поставок оружия Украине и действий Израиля в секторе Газа.

"Нам не внушить, что мы, получив больше военных, больше дронов, больше танков, всерьез сможем выстоять в войне против атомной державы. Нет, мы не сможем. Ядерная война означает конец - конец для наших городов, наших семей, нашего будущего, конец для Германии, которая стала бы основным театром боевых действий в случае такой войны", - сказала Вагенкнехт. "Поэтому мы должны остановить эту спираль насилия и эскалации", - добавила она.

"У меня возникает ощущение, что многие политики не осознают, что стоит на кону", - отметила лидер BSW.

Германия призвала еще больше надавить на Россию

Вагенкнехт обратила внимание на заявление главы комитета Бундестага по обороне Томаса Рёвекампа (ХДС), который предложил обсудить в НАТО возможность сбивать российские беспилотники над территорией Украины.