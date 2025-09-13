Более 110 тысяч демонстрантов вышли на улицы Лондона на марш, организованный ультраправым активистом Томми Робинсоном. По его словам, в социальных сетях за акцией онлайн наблюдали почти 1 млн человек, сообщает газета The Guardian.

Собравшиеся также почтили память консервативного американского активиста Чарли Кирка, который был убит 10 сентября в США.

В какой-то момент колонна растянулась от Биг-Бена на противоположном берегу Темзы и до железнодорожного вокзала Ватерлоо на расстоянии до километра. Порядок охраняли около 1 тысячи полицейских.

Робинсон, настоящее имя которого Стивен Яксли-Леннон объявил марш демонстрацией за свободу слова, а также заявил, что он проводится в защиту британского наследия и культуры. Акция проходит в то время, когда Британию раздирают споры о мигрантах, пересекающих Ла-Манш на переполненных надувных лодках.

Участники марша "Объединим королевство" несли красно-белый флаг Англии, а также государственный флаг Соединенного Королевства и скандировали лозунги.

По оценкам полиции, толпа была большой, однако она значительно уступала одному из крупнейших маршей, когда в ноябре 2023 года пропалестинский митинг собрал около 300 тысяч человек.