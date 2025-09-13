На марш в Лондоне вышли свыше 110 тысяч человек

Участники акции правого активиста Томми Робинсона под названием «Соединим королевство» продолжают митинговать на Трафальгарской площади в Лондоне, скандируют «позор» в адрес полиции, пишет РИА Новости.

По данным газеты, манифестанты собрались в субботу утром, 13 сентября, на площади Рассел-сквер и откуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие участники акции несли национальные флаги, выкрикивали лозунги против премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Журналисты заметили, что по состоянию на 19:20 мск акция все еще продолжается, люди остаются на площади, критикуют миграционную политику правительства, а также меры, направленные на ограничение свободы слова.

В полиции отметили, что в акции приняли участие порядка 110 тыс. человек, на поддержание порядка направлено свыше 1 тыс. силовиков.

Робинсон, в свою очередь, заявил, что не следует доверять данным правоохранителей. По его словам, на самом деле в центре Лондона собрались миллионы демонстрантов.

Активист подчеркнул, что британские СМИ, которые опираются на сведения полиции, предоставляют читателям недостоверную информацию, скрывают масштабы акции.

«Революция началась — вы не можете ее остановить», — отметил организатор.

Политик заметил, что многие участники марша скандировали имя убитого 10 сентября в Юте американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка.

Журналисты уточнили, что параллельно с акцией Робинсона в Лондоне собрался небольшой контрпротест, в ходе которого левые активисты выступили против ограничения миграции.