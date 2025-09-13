В Лондоне на акции против нелегальной миграции прошли столкновения

В Лондоне произошли первые столкновения между участниками акции против нелегальной миграции и их оппонентами.

Видео публикует Ruptly.

Как сообщает RT, для обеспечения безопасности было задействовано более 1600 полицейских.

Демонстранты скандировали имя американского консервативного спикера Чарли Кирка, застреленного недавно на мероприятии в Университете долины Юты.

Инициатор акции, правый активист Томми Робинсон, призвал сторонников к миру и заметил, что «сейчас не время для беспорядков».

Ранее стало известно, что десятки тысяч человек в Лондоне вышли на акцию.