Стало известно, как полиция нашла угнанный «Лексус» премьера Польши

Эксперт рассказал, как полиция нашла угнанный «Лексус» премьера Польши

Майк Габриелян

В Польше нашли новый «Лексус», который угнали у семьи премьера страны Дональда Туска. Эксперты считают, что воры испугались и бросили машину, узнав, кому она принадлежит. Об этом сообщают польские СМИ.

Информация об удачном завершении операции по поиску люксовой иномарки появилась на этой неделе.

«Автомобиль семьи Дональда Туска найден. Полицейская операция прошла успешно», — сообщило издание Onet.

Канал TVN24 отметил, что полиция обнаружила угнанную иномарку через несколько часов после кражи. Силовики устроили засаду, о ее результатах пока не сообщается.

Эксперт Дариуш Лоранти, бывший полицейский, считает, что кража роскошного автомобиля Туска была «случайной». Свое мнение он изложил в интервью газете «Факт».

«Воры не знали, у кого они забирают машину. Именно поэтому они от нее так быстро отказались», — сказал Лоранти.

Бывший офицер отметил, что подобные хищения совершает «организованная преступность».

«Все доведено до совершенства», — уверяет он.

Лоранти пояснил, что чаще всего транспортные средства такого типа отправляются в другие страны или разбираются на запчасти.

В начале сентября возле дома семьи Туск в Сопоте был угнан роскошный автомобиль.

Как оказалось, это был новый «Лексус» премьер-министра и его супруги Малгожаты. Стоимость такой машины — десятки миллионов рублей.

Делом занимались полиция и Служба государственной охраны. Вскоре силовики выследили машину, ее бросили преступники.

В соцсетях с иронией отметили, что «пока премьер Польши боролся с российскими беспилотниками, у него украли Lexus».