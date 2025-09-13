Каллас сделала откровенное признание о планах Евросоюза

Евросоюз на фоне изменения миропорядка планирует отстаивать свои интересы «кнутом и пряником», рассказала в беседе с журналистами RND глава евродипломатии Кая Каллас.

Ранее Жозеп Боррель, предшественник Каи Каллас, предположил, что Европа на фоне сложившейся ситуации может погибнуть как политический проект.

Глава евродипломатии признала, что ее беспокоит и даже пугает стремительно меняющийся миропорядок.

«Посмотрите на недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества: Китай, Россия, Северная Корея, Белоруссия. Эти государства хотят вернуться к порядку, при котором власть и насилие определяют, кто главный. Да, меня это изменение действительно пугает, по-другому и не скажешь», — отметила Каллас.

По ее мнению, судьба Европы зависит от того, смогут ли европейцы быстро принимать решения, действовать как единое целое.

«Если мы будем принимать решения быстрее и действовать как единое целое, мы сможем отстаивать свои интересы кнутом и пряником как надежный геополитический игрок», — заметила дипломат.

Каллас разъяснила, что те, кто будет сотрудничать с Европой, получат определенные преференции, выгоду, средства из европейских фондов. Тем, кто не пожелает работать с ЕС, «придется заплатить цену».

По ее оценке, геополитическая мощь опирается на два столпа: военную мощь и экономическую мощь. Она уточнила, что «экономическая мощь у ЕС уже есть, а военную союз наращивает».