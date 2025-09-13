Раскрыты тайные намерения ЕС относительно Украины

Западные политики говорят о принятии Украины в ЕС, но на самом деле подразумевают раздел ее территории. Так считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, сообщает NEWS.ru.

Политолог считает, что вхождение бывшей советской республики в состав Евросоюза нереально, а после раздела Украина не будет прежней.

«Вхождение Украины в Европейский союз, я думаю, вообще нереально… Под разговорами о том, что Украина войдет в Европейский союз, на самом деле, скорее всего, имеется в виду, что они готовы участвовать в разделе украинских земель вместе с Россией», — сказал Перенджиев.

По его словам, Запад намерен забрать часть украинских территорий, после чего «это будет уже не совсем Украина».

Ранее польский президент Навроцкий заявил, что разговоры Киева о вступлении в Европейский Союз преждевременны.