Европейские лидеры обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп и его администрация не только не предприняли никаких мер после инцидента с дронами в Польше, но и не сделали жестких заявлений о готовности наказать виновника ЧП, пишут обозреватели Эндрю Грей, Андреас Ринке и Джон Айриш в статье для Reuters.

В ночь на 10 сентября 19 беспилотников проникли в воздушное пространство Польши. Часть из них была сбита, часть упала на землю после того, как закончилось топливо. Мирные граждане не пострадали.

Власти Польши, Франции, Чехии, Великобритании и ряда европейских стран сделали резкие заявления о ЧП, призвали усилить восточный фланг НАТО. Вместе с тем, Трамп не посчитал нужным детально прокомментировать инцидент, не ввел никаких мер против России, которую в Европе бездоказательно обвинили в нарушении воздушного пространства Польши.

Авторы статьи отметили, что беспилотники как таковые и отказ Трампа публично привлечь Москву к ответственности за инцидент вызвали тревогу у европейцев.

«Многие члены альянса уже сомневаются в приверженности Трампа их защите в случае реального российского нападения», — подчеркнули обозреватели.

Так, старший научный сотрудник Центра Белфера Гарвардского университета Иво Даалдер предположил, что Трамп, в отличие от всех президентов со времён Рузвельта, не считает безопасность Европы основополагающей для безопасности США.

Высокопоставленный немецкий чиновник заявил, что США участвовали в обсуждениях с союзниками по НАТО по использованию беспилотников, но, похоже, проявили «нерешительность».

Дипломат из Восточной Европы констатировал, что США пока никого в НАТО не успокоили, «молчание Вашингтона почти оглушительно».

Представитель Белого дома заявил, в свою очередь, что «спокойствие» Трампа обусловлено желанием президента как можно скорее завершить противостояние на Украине, развязанное «некомпетентностью Джо Байдена».