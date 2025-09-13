Директора ФБР обвинили в ошибках по делу Кирка

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател допустил ошибки в расследовании убийства активиста Чарли Кирка, что вызвало у окружения президента США Дональда Трампа сомнения в его компетентности. Об этом рассказывает телеканал CNN.

В публикации отмечается, что ФБР опубликовало фотографии подозреваемого только на второй день после совершенного преступления, что привело к неуместной потере времени. По данным телеканала, одни союзники Трампа выразили сомнения в том, что Пател может возглавлять столь крупное ведомство, тогда как другие припомнили, что ранее он уволил опытных сотрудников.

Согласно CNN, ряд знакомых с расследованием убийства заметили, что ФБР не сразу сдало на экспертизу оружие, из которого был застрелен Кирк, а некоторые сотрудники ведомства остались недовольны Пателом из-за его преждевременного заявления о задержании подозреваемого в преступлении.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что застреленный Кирк оказывал значительное влияние на политическую жизнь в США и успех кампании президента США Дональда Трампа.