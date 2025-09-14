Трампа начали называть хвастуном по одной причине

Президента США Дональда Трампа начали называть хвастуном из-за его нерешительности после слов об инциденте с дронами в Польше. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«Многие начали высмеивать Трампа, называя его нерешительным и хвастливым человеком, угрозы которого наказать Россию так и не были воплощены в жизнь», — пишет газета.

Издание также отмечает, что разногласием среди стран Североатлантического альянса стали слова Трампа об инциденте с дронами в Польше, когда он заявил, что это могло быть ошибкой. Европейские же лидеры, отмечает издание, назвали это намеренной проверкой обороноспособности и единства НАТО.

В ночь на с 9 на 10 сентября дроны пересекли границу Польши. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, всего было обнаружено 19 беспилотников, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.