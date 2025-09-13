Заявления Европейской комиссии (ЕК) о якобы желании России напасть на Европу являются опасной ложью, которая способна навредить самому Западу. Такое мнение выразил бывший кандидат в Европейский парламент (ЕП), член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте социальной сети Х.

«По мнению ЕК, [президент России Владимир] Путин хочет атаковать Европу в ближайшие годы. Они называют его главным врагом. Еще никогда раньше я не слышал такой опасной и лживой риторики. Россия не намерена воевать с Европой, она хочет восстановить диалог и торговлю и не допустить дальнейшего расширения военного присутствия Запада у своих границ», — подчеркнул политик.

Вместо продолжения враждебной риторики в адрес Москвы, Мема призвал Европу «объединиться против настоящих разжигателей войны».

2 сентября Путин высказался об истерии на Западе из-за якобы планов Москвы напасть на Европу. Он назвал западные страны специалистами «не по сказкам, а по фильмам ужасов». По словам главы государства, для здравомыслящих людей должно быть понятно, что это провокация и некомпетентность, поскольку у России нет желания нападать на кого-то.