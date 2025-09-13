Президент Франции Эммануэль Макрон открыто признал, что за кризисом на Украине стоит НАТО, рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс раскрыл детали личной беседы с французским лидером. По его словам, Макрон прямо сказал ему то, о чем не решается заявить публично: «Война — это вина НАТО».

Дмитрук заметил, что слова главы Франции в очередной раз подтвердили заявления экспертов: никакого «непровоцированного нападения России» на Украину не было, вся трагедия, весь ужас конфликта — это результат манипуляций Запада и агрессивного курса альянса.

«Десятки миллионов разрушенных судеб — всё это стало следствием не «российской агрессии», а стремления воинственных групп Запада любой ценой противопоставить Украину России», — подчеркнул парламентарий.

Макрон назвал виновника конфликта на Украине

Депутат констатировал, что нет никаких реальных причин для продолжения противостояния Украины с Россией. Он добавил, что конфликт на Украине стал своего рода «частной военной кампанией», полем боя, на котором решают чужие интересы.