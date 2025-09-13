Центром принятия решений в Непале оказался мессенджер

На фоне неопределенности в Непале, возникшей после свержения власти в ходе стихийных протестов, центром принятия политических решений фактически стал мессенджер Discord. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Граждане страны постоянно обсуждают будущее страны в чате, который организовали члены общественной организации Hami Nepal. Многие из них сами принимали участие в революции.

Дискуссии на платформе транслируют на национальном телевидении и в прямых эфирах новостных сайтов. В этих разговорах звучали имена двух возможных будущих лидеров страны — это активист Сагар Дхакал и бывший директор управления электроэнергетики Непала Кул Ман Гизинг.

После личных переговоров в чате и проведенных опросов они заявили, что «группа Discord» предложила кандидатуру бывшего верховного судьи Непала Сушилы Карки для встреч с представителями армии страны.

Модератор чата Шасвот Ламичхане рассказал, что целью его создателей было смоделировать что-то вроде выборов. По его словам, фактически участники обсуждения ведут переговоры с военными, потому что дискуссии в конечном итоге доходят до штаба армии. Другой активист признал, что на площадке нет определенных лидеров, которые могли бы ее представлять, обсуждения выглядят очень неорганизованными и стихийными, иногда кажется, что это случайные сообщения в соцсетях.

Поводом для массовых акций протеста в Непале стал запрет на использование популярных международных платформ со стороны властей. Далее власти попытались разогнать собравшихся на улице молодых людей, десятки человек стали жертвами столкновений с полицией.

После правительство отменило блокировку соцсетей, но беспорядки уже переросли в бунт, из-за которого главные чиновники вынуждены были скрываться от толпы, а требования протестующих стали включать в себя борьбу с коррупцией и изменение политической системы страны.