Университеты по всему миру начали разрывать отношения с израильскими учеными

Все большее число университетов и научных организаций по всему миру разрывают связи с израильскими академическими кругами на фоне заявлений о том, что они причастны к действиям израильского правительства в отношении палестинцев.

© Российская Газета

По данным министерства здравоохранения Газы, в палестинском анклаве израильтянами убито более 63 тысяч человек, большинство из которых являются мирными жителями, а истинное число жертв, вероятно, намного выше. Работающие с ООН эксперты подтвердили, что некоторые районы Газы, большая часть которых была превращена в руины, в настоящее время охвачены "искусственным" голодом. На этом фоне все большее число учебных заведений в мире дистанцируются от израильских учреждений. В прошлом году Федеральный университет Сеары в Бразилии отменил конференцию по инновациям с израильским университетом, в то время как множество университетов в Норвегии, Бельгии и Испании разорвали связи с израильскими коллегами. Другие, в том числе Тринити-колледж в Дублине, последовали этому примеру минувшим летом.

Амстердамский университет завершил программу студенческого обмена с Еврейским университетом в Иерусалиме, а Европейская ассоциация социальных антропологов заявила, что не будет сотрудничать с израильскими академическими учреждениями и призвала своих членов последовать ее примеру. Как отмечают эксперты, все это отражает обеспокоенность мировых ученых по поводу связей внутри Израиля между научными кругами, военными и правительством. Однако не все разделяют столь категоричную позицию.

Нобелевский лауреат и бывший президент британского Королевского общества Венки Рамакришнан сказал The Guardian, что у него смешанные чувства по поводу бойкотов.

"С одной стороны, подход израильского правительства к Газе является крайне непропорциональным, наносит вред мирным жителям, в том числе маленьким детям", - сказал он.

С другой стороны, большинство израильских ученых, которых он знает, по его словам, ненавидят Нетаньяху и его правительство.

"Бойкот накажет тех, кто не несет ответственности за действия израильского правительства, и кто на самом деле очень сочувствует бедственному положению палестинцев", - сказал ученый.

Со своей стороны израильский историк и политолог Илан Паппе оспорил мнение о том, что многие ученые с пониманием относятся к бедственному положению палестинцев.

"Если бы это было так, я бы увидел их среди нескольких сотен храбрых израильтян, которые выходят на демонстрации против войны, потому что это геноцид, а не потому, что не удается вернуть заложников (эти демонстрации считаются незаконными в Израиле - прим. "РГ".)", - сказал он, добавив, что подавляющее большинство израильских ученых не отказываются служить в ЦАХАЛ.

"Они проходят военные курсы и получают степени для работы в секретной службе, полиции и являются членами правительственных учреждений, которые ежедневно угнетают палестинцев", - сказал он.

Вопрос о том, повлиял ли разрыв академических связей на исследователей в Израиле или на правительство Нетаньяху, является предметом споров, причем некоторые источники в израильских академических кругах заявляют, что это не влияет на их исследования или связи с коллегами за рубежом. Тем не менее, это может измениться, если движение по отказу от сотрудничества продолжит распространяться. Более того, блокирование финансирования исследований со стороны внешних доноров может быть очень проблематичным как для израильских университетов, так и для страны в целом, учитывая, что израильская экономика в значительной степени основана не на производстве, а на науке и технологиях.

Если деньги перестанут поступать и престижные исследования прекратятся, есть опасения, что перспективные ученые покинут Израиль и, возможно, никогда не вернутся обратно, что приведет к "утечке мозгов", которая уже вызывает беспокойство, поскольку затрагивает сферу израильской медицины.