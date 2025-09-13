Стало известно, какие англицизмы попали под запрет в КНДР

Председатель КНДР Ким Чен Ын призвал заменить иностранные слова «гамбургер», «караоке» и «айс крим» на корейские. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание пишет, что туристические гиды, обслуживающие иностранных гостей на курорте Вонсан, получили «подробные инструкции» как избегать определенных англицизмов.

Гидов, которые «обучаются по строгой государственной программе», просят произносить dajin-gogi gyeopppang (двойной хлеб с говяжьим фаршем) вместо «гамбургер» и eseukimo (эскимо) вместо «айс крим».

Караоке-машины следует называть «экранными автоматами для аккомпанемента».

«Цель состоит в том, чтобы научить профессионалов туризма сознательно использовать северокорейскую лексику, избегая при этом южнокорейских выражений и иностранных заимствований», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что ученые США и Канады решили запретить 24 слова, среди которых «женщина», «самка», «цыган», «мать» и «отец».