Трамп выступил с призывом к странам НАТО

Президент США Дональд Трамп призвал лидеров стран, входящих в НАТО, ввести пошлины в диапазоне от 50% до 100% на товары из Китая. Политик предположил, что это позволит быстрее завершить конфликт на Украине, пишет РИА Новости.

По данным агентства, 7 сентября глава Минфина США Скотт Бессент признал, что США готовы усилить санкционное давление на Россию, но для этого Вашингтону нужна поддержка партнеров в Европе.

«Я считаю, что введение НАТО как группой пошлин в размере 50–100% на товары из Китая, которые будут полностью отменены после окончания [конфликта] России и Украины, также окажет большую помощь в прекращении смертоносного [противостояния]», — отметил Трамп.

Ранее министр торговли США Говард Латник сообщил, что Соединенные Штаты заключат торговое соглашение с Индией, если она откажется от закупок российской нефти.